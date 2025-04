Roma torna caput mundi per ultimo viaggio di Papa Francesco

Roma torna capitale del mondo. E sulla città cala un silenzio surreale. La sua bellezza ha accompagnato Papa Francesco nell'ultimo lento cammino, quello fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore a lui tanto cara. Stunning, amazing, wonderful gli aggettivi utilizzati dalla stampa straniera per descrivere la meraviglia degli scorci mozzafiato e delle sue cupole che si stagliano contro il cielo. I funerali del Pontefice hanno trasformato piazza San Pietro in un abbraccio dove fede e bellezza si sono fuse in un unico respiro collettivo. Emozioni di sguardi che si sono incrociati anche lungo i sei chilometri del percorso, sei chilometri di secoli nella Roma dalle mille chiese, una sull'altra. Dalla Porta del Perugino, proprio sotto la finestra della sua stanza a Casa Santa Marta, il corteo funebre intreccia la storia e attraversa piazza Venezia e via dei Fori Imperiali con il Colosseo a fare da sfondo: simbolo di bellezza e di martirio, luogo della Via Crucis più famosa che Bergoglio l'ultimo Venerdì Santo non riuscì a presiedere.

