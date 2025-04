Verissimo Francesca Bosco parla del amore con Jacopo Sol Non pensavo si potesse provare qualcosa di simile

Verissimo oggi, sabato 26 aprile, Francesca Bosco ha raccontato del suo percorso ad Amici e dell'amore che è nato con il cantante Jacopo Sol. Comingsoon.it - Verissimo, Francesca Bosco parla dell'amore con Jacopo Sol: "Non pensavo si potesse provare qualcosa di simile" Leggi su Comingsoon.it oggi, sabato 26 aprile,ha raccontato del suo percorso ad Amici eche è nato con il cantanteSol.

