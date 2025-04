Sport.quotidiano.net - MotoGp Jerez, Quartararo insidia le Ducati. Marquez ancora più veloce di Pecco: i favori

de la Frontera, 26 aprile 2025 – Otto gare vinte su nove per Marc, che continua a dominare, per ora, il mondiale 2025. Il numero 93 si è imposto anche nella Sprint Race die l’unica gara non vinta è stata quella di Austin, quando è caduto dalla prima posizione, e con margine, lasciando il successo a Bagnaia. Insomma, brutta gatta da pelare per tutti.Bagnaia, inoltre, continua a non avere rendimento al sabato e se la qualifica aveva detto abbastanza bene, terzo, la Sprint Race non lo ha mai visto in lizza per la vittoria. A mettere i bastoni tra le ruote allo spagnolo, seppur con una moto inferiore, Fabio, che ha ottenuto la pole position ma è caduto dopo un giro e mezzo nella Sprint. La griglia di partenza Come detto, un inizio di sabato diverso dal solito con la grande pole position di Fabioche ha battuto di pochi millesimi MarcBagnaia, entrambi in prima fila, poicon Alexe Franco Morbidelli, mentre a completare la seconda fila un ottimo Maverick Vinales su KTM.