Papa Francesco l’addio degli argentini a Roma

Roma, nella chiesa degli argentini, hanno seguito i funerali di Papa Francesco. Ecco con quale animo hanno dato l’addio al Pontefice connazionale. Servizio di Vito D’Ettorre Papa Francesco, l’addio degli argentini a Roma TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, l’addio degli argentini a Roma Leggi su Tv2000.it Anche in piazza Buenos Aires, a, nella chiesa, hanno seguito i funerali di. Ecco con quale animo hanno datoal Pontefice connazionale. Servizio di Vito D’EttorreTG2000.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata, il pronipote calciatore - Anche i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio a papa Francesco. Dal colonnato di piazza San Pietro hanno ... 🔗msn.com

L’addio a Papa Francesco in una Roma blindata, 250mila a San Pietro - Accanto ai grandi della Terra, il popolo che Francesco amava: gli ultimi, i dimenticati. Come il gruppo composto da poveri, migranti, transgender e detenuti ... 🔗msn.com

Il mondo a San Pietro, 400mila per l'addio a Francesco - I sediari arrivano a Santa Maria Maggiore e inclinano la bara di Francesco, quasi come un saluto, davanti alla Salus Populi Romani. 🔗ansa.it