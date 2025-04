Kobe Bryant da record la maglia del esordio venduta al asta per la cifra record di 7 milioni di dollari

dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è diventato il secondo cimelio più pagato nella storia del basket Pioggia di dollari sborsati nell'ultima asta di Sotheby's. L'oggetto del contendere era la prima canotta di Kobe Bryant coi Los Angeles Lakers, la numero 8 della stagione 1996-97, Ilgiornaleditalia.it - Kobe Bryant da record, la maglia dell'esordio venduta all'asta per la cifra record di 7 milioni di dollari Leggi su Ilgiornaleditalia.it La divisa'ex stella dei Los Angeles Lakers è diventato il secondo cimelio più pagato nella storia del basket Pioggia disborsati nell'ultimadi Sotheby's. L'oggetto del contendere era la prima canotta dicoi Los Angeles Lakers, la numero 8a stagione 1996-97,

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La prima canotta di Kobe Bryant venduta all’asta per 7 milioni di dollari: solo Michael Jordan lo supera - È stata venduta per sette milioni di dollari – l’equivalente di circa 6 milioni e 100 mila euro – la prima canotta indossata da Kobe Bryant al suo esordio in Nba. La divisa da gioco è stata battuta all’asta da Sotheby’s in quello che è diventato il quarto cimelio più sportivo più pagato di sempre, il secondo se si considera solo la pallacanestro. Il primato nel mondo del basket va a quei 10,1 milioni di dollari a cui è stata venduta una maglia indossata da Michael Jordan durante i playoff della sua ultima stagione Nba. 🔗open.online

La prima lezione di Kobe Bryant:. L’amicizia vera cambia la vita - "C’è un momento in cui siamo tutti alla pari, allo stesso punto di partenza. C’è un momento nella nostra vita in cui ognuno di noi è Kobe". Lo ha scritto Christopher Goldman Ward, il migliore amico italiano di Kobe Bryant, la stella del basket Nba, uno dei migliori atleti del pianeta, prematuramente scomparso nel gennaio del 2020 in seguito a un incidente in elicottero. La star dei Los Angeles Lakers era cresciuta in Italia, in particolare a Reggio Emilia, al seguito del padre che lì era andato a giocare. 🔗ilrestodelcarlino.it

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kobe Bryant da record: la maglia da rookie battuta all'asta per 7 milioni di dollari; Kobe Bryant intramontabile: la sua prima maglia coi Lakers venduta al prezzo record di 7 milioni di dollari; La prima maglia di Kobe Bryant coi Lakers venduta per 7 milioni: è record; Le leggendarie maglie da rookie di Michael Jordan e Kobe Bryant sono pronte a infrangere i record d'asta, con valori stimati che raggiungono i 10 milioni di dollari ciascuna in una feroce battaglia d'asta.. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kobe Bryant da record: la maglia da rookie battuta all'asta per 7 milioni di dollari - Giovedì a New York Sotheby's ha battuto una maglia usata da Kobe Bryant nella sua prima stagione con i Lakers: incanto da 7 milioni, battuta anche la sua divisa autografata da Mvp. È la quarta maglia ... 🔗msn.com

Kobe Bryant intramontabile: la sua prima maglia coi Lakers venduta al prezzo record di 7 milioni di dollari - Sette milioni di dollari (circa 6 milioni e 100 mila euro). È il prezzo cui è stata venduta all'asta da Sotheby's una canotta da gioco n. 8 dei Los Angeles Lakers indossata da Kobe Bryant durante la s ... 🔗msn.com

Kobe Bryant, la prima maglia con i Lakers venduta per una cifra clamorosa! - Una canotta da gioco numero 8 dei Los Angeles Lakers indossata da Kobe Bryant durante la sua stagione da "rookie" (quindi al primo anno nella Nba) nel campionato 1996-'97, è stata venduta all'asta da ... 🔗tuttosport.com