San Giorgio in corteo per il suo popolo e nei cuori c è anche papa Francesco

Giorgio torna a sfilare in mezzo al popolo reggino, che rinnova il rapporto con il suo patrono. Quella che nell'inconsueta data di oggi si è svolta nel centro storico della città è stata una processione fortemente voluta dalla diocesi e la parrocchia di San Giorgio al Corso chiesa degli.

Bomba davannti al Comune, Castel San Giorgio in corteo contro la paura e la violenza - Questa mattina, in occasione della XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è tenuta la “Marcia della Legalità” organizzata dall’amministrazione comunale di Castel San Giorgio, dopo il nuovo atto intimidatorio verificatosi nei giorni... 🔗salernotoday.it

San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e rilasciato dopo poche ore: indaga la Dda - Il ragazzino sarebbe stato incappucciato e poi caricato con la forza su un furgone. Da quel momento si sono perse le sue tracce. L'allarme è stato lanciato da un passante, che avrebbe assistito alla scena L'articolo San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e rilasciato dopo poche ore: indaga la Dda proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

San Giorgio, tra fede e rispetto: Reggio Calabria celebra il suo patrono nel segno della devozione e del lutto - Una città divisa tra il raccoglimento per la morte di Papa Francesco e la tradizionale devozione per il suo Santo Patrono. Oggi, 23 aprile, Reggio Calabria rende omaggio a San Giorgio, il cavaliere ... 🔗reggiotv.it