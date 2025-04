Lucia Annunziata e la frase che scuote l’opinione pubblica il caso Zelensky

Lucia Annunziata, nota figura politica, ha scosso l'opinione pubblica con dichiarazioni che hanno immediatamente sollevato un polverone mediatico. Durante un'intervista, ha affermato con freddezza: "È solo questione di tempo prima che salga su un aereo e sparisca per sempre". Questa affermazione, carica di allusioni drammatiche, ha rapidamente acceso dibattiti e reazioni sia sui social media che tra le istituzioni. (Continua.)Le parole che dividonoLa reazione alle parole di Lucia Annunziata è stata fulminea: in poche ore i social media si sono inondati di messaggi indignati. Alcuni chiedevano un chiarimento ufficiale su chi fosse il destinatario di tali cupe previsioni. Mentre alcuni condannavano l'accaduto, altri difendevano le dichiarazioni come "un'analisi brutale della realtà".

