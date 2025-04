India Pakistan crisi aperta

India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. India-Pakistan crisi aperta TG2000. Tv2000.it - India-Pakistan crisi aperta Leggi su Tv2000.it In Asia il clima fraè sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca.TG2000.

Approfondimenti da altre fonti

Un’altra crisi che incombe: l'India accusa il Pakistan di terrorismo nel Kashmir - Perseguiremo i terroristi “fino ai confini del mondo”, ha detto oggi il primo ministro indiano Narendra Modi &nbs... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

La clamorosa beffa per il Pakistan: organizza il Cricket Champions Trophy, ma la finale si gioca a Dubai perché ci è arrivata l’India - Due sconfitte e una partita che non è stata nemmeno disputata a causa del maltempo. Questo il poco invidiabile risultato ottenuto dalla squadra nazionale di cricket del Pakistan nel corso dell’International Cricket Council Champions Trophy 2025. Il team degli Shaheens – Falchi – ha volato poco nel corso del torneo internazionale che ogni quattro anni mette di fronte le otto squadre migliori del mondo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Kashmir: la crisi tra India e Pakistan si aggrava sulle acque dell’Indo; India e Pakistan: la crisi dell’Indo e un mondo sull’orlo della guerra; Alta tensione tra India e Pakistan; Crisi nel subcontinente: India - Pakistan, venti di guerra. 🔗Cosa riportano altre fonti

Atti di guerra. India e Pakistan smontano i pilastri di una convivenza difficile - Occhio per occhio, dente per dente: la strage di turisti nella regione di Pahalgam innesca una spirale di mosse e contromosse, tra espulsioni e confini ... 🔗huffingtonpost.it

Crisi nel subcontinente: India - Pakistan, venti di guerra - Minuti per la lettura L’attentato nel Kashmir riaccende lo scontro India – Pakistan, rappresaglie di Delhi contro Islamabad rischiano di far scoppiare una guerra. L’India e il Pakistan sono nuovamente ... 🔗informazione.it

Dal Kashmir al rischio guerra nucleare: escalation tra India e Pakistan dopo l’attentato - Venti di guerra tra India e Pakistan dopo l'attacco terroristico di martedì scorso, nel Kashmir indiano, in cui sono morti 26 turisti nazionali, il più letale dal 2000. 🔗tg.la7.it