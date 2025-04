ATP Madrid 2025 Luciano Darderi si ritira nel secondo set contro Tiafoe

Luciano Darderi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Purtroppo l’azzurro si è dovuto ritirare nel corso del secondo set sul punteggio di 7-5 3-1 in favore dell’americano Frances Tiafoe. Da capire ancora il motivo dell’abbandono di Darderi, forse colpito da qualche malessere, visto che comunque aveva richiesto l’intervento del medico in apertura di secondo set ma senza poi chiedere i soliti tre minuti di pausa.I numeri della partita, fino a quando si è giocato, hanno visto Darderi chiudere con quattro ace, ma anche tre doppi falli. L’azzurro ha concesso cinque palle break, mentre non ne ha avuta nemmeno una a disposizione nei turni in battuta di Tiafoe, che ha ottenuto l’89% dei punti quando ha servito la prima. Sono 18 i vincenti di Tiafoe contro i 14 di Darderi, che invece ha commesso 15 errori non forzati contro i quattro dell’avversario. Oasport.it - ATP Madrid 2025, Luciano Darderi si ritira nel secondo set contro Tiafoe Leggi su Oasport.it Si ferma il cammino dinelturno del Masters 1000 di. Purtroppo l’azzurro si è dovutore nel corso delset sul punteggio di 7-5 3-1 in favore dell’americano Frances. Da capire ancora il motivo dell’abbandono di, forse colpito da qualche malessere, visto che comunque aveva richiesto l’intervento del medico in apertura diset ma senza poi chiedere i soliti tre minuti di pausa.I numeri della partita, fino a quando si è giocato, hanno vistochiudere con quattro ace, ma anche tre doppi falli. L’azzurro ha concesso cinque palle break, mentre non ne ha avuta nemmeno una a disposizione nei turni in battuta di, che ha ottenuto l’89% dei punti quando ha servito la prima. Sono 18 i vincenti dii 14 di, che invece ha commesso 15 errori non forzatii quattro dell’avversario.

