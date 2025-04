Papa Francesco corteo dal Vaticano a Santa Maria Maggiore Oltre 150 mila persone

Francesco”. Più di 150 mila le persone che hanno seguito, nel centro di Roma, il passaggio del corteo funebre di Papa Francesco. Servizio di Caterina Dall’Olio. Papa Francesco, corteo dal Vaticano a Santa Maria Maggiore. Oltre 150 mila persone TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, corteo dal Vaticano a Santa Maria Maggiore. Oltre 150 mila persone Leggi su Tv2000.it Chi lanciava fiori e chi urlava “Viva”. Più di 150leche hanno seguito, nel centro di Roma, il passaggio delfunebre di. Servizio di Caterina Dall’Olio.dal150TG2000.

Approfondimenti da altre fonti

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Addio a Papa Francesco: «In 250 mila per salutarlo» nei 3 giorni di ostensione della salma. Chiusa la bara, oggi i funerali LE TAPPE DEL CORTEO - In 250mila hanno reso omaggio a Papa Francesco. Un lungo fiume di gente che in questi giorni ha voluto dare al Pontefice l’ultimo saluto, nonostante le file, il caldo, in alcuni momenti la pioggia. Preghiere e lacrime, anche se al Papa argentino la cosa che piaceva di più, in fondo, era ridere. Oggi i funerali in Piazza San Pietro ai quali sono attese 200mila persone. E’ già pronta la macchina... 🔗feedpress.me

L'ultimo saluto a Papa Francesco: la messa esequiale, il corteo e la tumulazione. Il programma ufficiale dei funerali - E’ il giorno delle esequie di Papa Francesco in una piazza San Pietro già affollata e blindata , come parte della città di Roma per il corteo che, al termine della celebrazione eucaristica, attraverserà la Capitale per la tumulazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore. [embed_post id="2030957"] Saranno 170 tra delegazioni, capi di Stato e sovrani regnanti, saranno presenti sul sagrato per... 🔗feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Napoli, proposta in Consiglio comunale per intitolare una piazza a Papa Francesco; Un fiume di gente dà l'addio al Papa: funerali, corteo attraverso Roma, poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie in diretta; Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: tutte le aree blindate, da piazza San Pietro a Santa Maria Maggiore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Funerali Papa Francesco, il corteo di Trump. IL VIDEO - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assieme alla moglie Melania, hanno lasciato il loro alloggio di Villa Taverna per recarsi a San Pietro, in Vaticano, per assistere al funerale di Papa ... 🔗tg24.sky.it

Funerali di Papa Francesco, l'ultima papamobile è un pick-up usato: quanto vale? - Per il corteo dei funerali, il feretro di Papa Francesco è stato trasportato su una papamobile. Ma da dove proviene e qual è il valore? 🔗notizie.it

Ha inizio l'ultimo viaggio di Papa Francesco verso Santa Maria Maggiore - Ultimo viaggio di Papa Francesco: il feretro in corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto. 🔗la7.it