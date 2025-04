Morto Alberto Franceschini uno dei fondatori delle Brigate Rosse

Morto Alberto Franceschini, uno dei principali fondatori delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio e Margherita Cagol. Aveva 78 anni. Il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso, ma la notizia si è diffusa soltanto oggi, suscitando reazioni e ricordi in ambienti politici e storici.Franceschini nacque a Reggio Emilia nel 1947, in una famiglia comunista di lunga tradizione. Fin da giovane si avvicinò agli ambienti della sinistra extraparlamentare, fino a diventare, alla fine degli anni Sessanta, uno dei protagonisti della nascita delle Brigate Rosse, l'organizzazione armata più nota degli anni di piombo.Dalla lotta armata alla detenzioneNel 1974, Alberto Franceschini venne arrestato a Pinerolo insieme a Renato Curcio, segnando uno dei primi successi dello Stato contro il nascente terrorismo rosso.

