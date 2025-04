Anteprima24.it - La carica del Pinto accompagna la Casertana verso Trapani; Iori: “Faremo il nostro dovere”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’auspicio, è quello di rivedersi direttamente l’anno prossimo, per preparare una nuova stagione, e non per parlare della preparazione di una nuova partita“. Nella mattinata di ieri, Manuelsi congeda alla sala stampa deldurante l’ultima conferenza pre gara della stagione. Lagiocherà al’ultima partita di questa strana stagione: “Dobbiamo rimanere concentratissimi – dice– In queste partite, in cui ci sono tanti intrecci, la lucidità non potrà mai mancare. Anche se non giochiamo in casa, dobbiamo giocare con lo stesso spirito di quando giochiamo in casa. Alabbiamo fatto benissimo”.C’è il pericolo playout che incombe, masgombera gli equivoci: “Tutto quello che c’è all’esterno, verrà messo in secondo piano. Lo stato mentale è quello di affrontare questa partita senza pensare al futuro.