Tennis Djokovic Tornerò a Madrid non so se come giocatore

Djokovic perde un’altra partita nata male e finita peggio. Stavolta dice bene agli azzurri, in particolare a Matteo Arnaldi, autore di una prestazione eccellente. Ma non c’è dubbio che le ombre attorno al serbo, ex numero 1 del mondo, stiano diventando sempre più lunghe.“Ovviamente – spiega Nole – dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte-Carlo o in qualche altro torneo. Leggi su Ildenaro.it Roma, 26 apr. (askanews) – Novakperde un’altra partita nata male e finita peggio. Stavolta dice bene agli azzurri, in particolare a Matteo Arnaldi, autore di una prestazione eccellente. Ma non c’è dubbio che le ombre attorno al serbo, ex numero 1 del mondo, stiano diventando sempre più lunghe.“Ovviamente – spiega Nole – dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è undavvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte-Carlo o in qualche altro torneo.

