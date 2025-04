Xbox Game Pass continuano a crescere gli abbonamenti dopo l’aggiunta di Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass ha segnato un punto di svolta nella storia del servizio in abbonamento di Microsoft. Non solo la community ha accolto con entusiasmo questa storica aggiunta, ma gli abbonamenti hanno continuato a crescere in modo costante. A confermarlo è Mat Piscatella, noto analista di Circana, che sottolinea come il trend positivo non abbia subito rallentamenti.Secondo Mat Piscatella, il trend di crescita degli abbonamenti a Xbox Game Pass è iniziato già nel quarto trimestre dell’anno precedente, quando Call of Duty ha fatto il suo ingresso nel celeberrimo servizio in abbonamento. Questa tendenza si sta mantenendo stabile su base annua e, a suo parere, proseguirà almeno fino all’anniversario dell’evento.L’analista sottolinea che la crescita è particolarmente evidente nei tier più avanzati del servizio, ovvero quelli che offrono accesso immediato alle nuove uscite come Black Ops 6 dal day one. Game-experience.it - Xbox Game Pass, continuano a crescere gli abbonamenti dopo l’aggiunta di Call of Duty: Black Ops 6 Leggi su Game-experience.it Il debutto diofOps 6 suha segnato un punto di svolta nella storia del servizio in abbonamento di Microsoft. Non solo la community ha accolto con entusiasmo questa storica aggiunta, ma glihanno continuato ain modo costante. A confermarlo è Mat Piscatella, noto analista di Circana, che sottolinea come il trend positivo non abbia subito rallentamenti.Secondo Mat Piscatella, il trend di crescita degliè iniziato già nel quarto trimestre dell’anno precedente, quandoofha fatto il suo ingresso nel celeberrimo servizio in abbonamento. Questa tendenza si sta mantenendo stabile su base annua e, a suo parere, proseguirà almeno fino all’anniversario dell’evento.L’analista sottolinea che la crescita è particolarmente evidente nei tier più avanzati del servizio, ovvero quelli che offrono accesso immediato alle nuove uscite comeOps 6 dal day one.

Su altri siti se ne discute

Xbox Game Pass, sono già 6 i giochi confermati per aprile 2025 su PC e console - Mancano ancora alcune settimane ad aprile 2025, ma la lineup di Xbox Game Pass per il prossimo mese si sta già delineando con 6 giochi confermati ufficialmente. Tra questi spicca South of Midnight, nuovo action-adventure di Compulsion Games, e Clair Obscur: Expedition 33, un RPG dallo stile ispirato alla Belle Époque francese. L’elenco include anche altri titoli indie che promettono di arricchire l’offerta del servizio. 🔗game-experience.it

Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Marzo 2025 - Microsoft ha annunciato proprio in questi minuti la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass di questo mese di Marzo 2025, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series X|S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno il Game Pass nel corso di questo mese: Monster Train (Cloud, Console, e PC) – Disponibile ora su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Galacticare (Xbox Series X|S) – Disponibile dal 5 Marzo ... 🔗game-experience.it

Assassin’s Creed Shadows sarà giocabile in cloud grazie ad Xbox Game Pass Ultimate - Microsoft ha annunciato una grande novità per gli appassionati di Assassin’s Creed Shadows: il gioco sarà giocabile in cloud grazie alla funzione “Stream your own game” di Xbox Cloud Gaming. Questo significa che chi acquisterà il titolo e sarà abbonato a Xbox Game Pass Ultimate potrà giocarci in streaming fin dal lancio, senza bisogno di una console Xbox Series X|S. Una soluzione perfetta per chi vuole esplorare il Giappone feudale nei panni di Naoe e Yasuke su dispositivi diversi, come PC, tablet e Smart TV compatibili. 🔗game-experience.it

Ne parlano su altre fonti

Abbonamenti Xbox Game Pass inarrestabili: cosa succederà con il prossimo Call of Duty?; Da Shepard a Marcus Fenix: tre grandi serie da recuperare su Xbox Game Pass; Due big EA sarebbero in arrivo gratis su Game Pass; GTA 5 Enhanced ritorna su Xbox e PC Game Pass, ecco quando. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Abbonamenti Xbox Game Pass inarrestabili: cosa succederà con il prossimo Call of Duty? - Xbox Game Pass cresce costantemente dopo l'arrivo di Call of Duty; l'analista Piscatella prevede un trend stabile fino al prossimo capitolo della serie ... 🔗everyeye.it

Xbox Game Pass ha ora 7 giochi confermati in arrivo a maggio, ancora in attesa degli annunci ufficiali - Facciamo un riepilogo dei giochi già confermati come in attivo nel mese di maggio su Game Pass, con DOOM: The Dark Ages a spiccare su tutti gli altri, ma è un elenco ancora incompleto. 🔗msn.com

Xbox Game Pass senza freni: ma quanti giochi incredibili sta 'regalando' nel 2025? - Xbox Game Pass domina il 2025 con titoli di rilievo e un'offerta sempre più ricca, consolidando la strategia di Microsoft nel gaming on demand. 🔗msn.com