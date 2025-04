Kane salta la gara del suo primo trofeo la maledizione continua 8220Il riassunto della mia carriera8221

Kane la maledizione degli "zeru tituli" in 20 anni di carriera potrebbe di nuovo presentarsi, ma nella maniera più beffarda: è stato ammonito in Bayern-Mainz e verrà squalificato per la prossima gara in cui i bavaresi potrebbero vincere il campionato. Con l'inglese costretto in tribuna. Leggi su Fanpage.it Per Harryladegli "zeru tituli" in 20 anni di carriera potrebbe di nuovo presentarsi, ma nella maniera più beffarda: è stato ammonito in Bayern-Mainz e verrà squalificato per la prossimain cui i bavaresi potrebbero vincere il campionato. Con l'inglese costretto in tribuna.

Se ne parla anche su altri siti

Kane salta la partita del suo primo trofeo: "Giallo che riassume la mia carriera, c'è chi vuole farsi un nome" - Harry Kane vincerà finalmente il primo trofeo di squadra della sua carriera. Basta un pareggio a Lipsia nella 32esima giornata di Bundesliga... 🔗calciomercato.com

Dimarco Inter, il difensore salta la gara con la Fiorentina? La decisione finale di Inzaghi - di RedazioneDimarco, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: l’ex Parma salta la partita con la Fiorentina? Secondo quanto riportato da Sky Sport Federico Dimarco non sarà non sarà a disposizione dell’Inter per la sfida di questa sera con la Fiorentina. L’ex Parma non sarà presente neanche in panchina per il match, e questo rappresenta un duro colpo per l’Inter, che conta su di lui non solo come difensore, ma anche come elemento chiave nel gioco offensivo. 🔗internews24.com

Jorge Martin, nuova caduta e infortunio: salta prima gara in Thailandia - Jorge Martin salterà la prima gara della stagione MotoGP in Thailandia dopo una nuova caduta. Inizio di stagione complicato per lo spagnolo, nuovo pilota dell’Aprilia. Il campione del mondo in carica della MotoGp, che si stava riprendendo da un infortunio rimediato nel corso del primo giorno di test in Malesia, è caduto in allenamento – secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’ – e si è procurato delle fratture in quattro punti: al radio distale sinistro, allo scafoide carpale sinistro, al piramidale sinistro e al calcagno sinistro (senza dislocazione). 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Kane salta la gara del suo primo trofeo, la maledizione continua: Il riassunto della mia carriera; Kane salta la partita del suo primo trofeo: Giallo che riassume la mia carriera, c'è chi vuole farsi un nome; Chi recupera nel Bayern e chi gioca contro l'Inter: Kane, Goretzka, Musiala, Neuer, Davies, Upamecano, Coman, la situazione degli infortunati; Surreale Bayern, dopo Musiala è allarme Kane per l'Inter: Così è frustrante. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Kane salta la gara del suo primo trofeo, la maledizione continua: “Il riassunto della mia carriera” - Per Harry Kane la maledizione degli "zeru tituli" in 20 anni di carriera potrebbe di nuovo presentarsi, ma nella maniera più beffarda: è stato ... 🔗fanpage.it

Kane salta la partita del suo primo trofeo: "Giallo che riassume la mia carriera, c'è chi vuole farsi un nome" - Harry Kane vincerà finalmente il primo trofeo di squadra della sua carriera. Basta un pareggio a Lipsia nella 32esima giornata di ... 🔗msn.com

Conferenza stampa Kane: “Ribalteremo l’1-2 dell’andata. Nuovo match, nuova chance. Prima delle gare quasi non dormo, perchè…” - l’attaccante Harry Kane ha condiviso il suo punto di vista e le sue aspettative per l’imminente confronto. Kane, noto per le sue straordinarie capacità sul campo, ha espresso grande rispetto per i ... 🔗news-sports.it