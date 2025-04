Carmela Zuottolo e il magistrato Catello Maresca accendono i valori della legalità a San Marzano sul Sarno

della legalità”, svoltosi giovedì 24 aprile presso l'Istituto Paritario Romano di San Marzano sul Sarno. La presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il Dovere” del magistrato Catello Maresca è. Salernotoday.it - Carmela Zuottolo e il magistrato Catello Maresca accendono i valori della legalità a San Marzano sul Sarno Leggi su Salernotoday.it Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato l’evento “Cultura”, svoltosi giovedì 24 aprile presso l'Istituto Paritario Romano di Sansul. La presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il Dovere” delè.

Cosa riportano altre fonti

La morte di Carmela Uliano, 25 anni, dopo un intervento al cuore: indagato cardiochirurgo. Lunedì funerali a Castellammare - C’è un medico indagato per la morte di Carmela Uliano, 25enne di Castellammare di Stabia (Napoli) deceduta il primo aprile 2025.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il femminicidio di Carmela, il lutto negato e le falle del sistema - “Carmela non è il suo femminicidio. La cronaca, e tutto ciò che di terribile le è successo, non può cancellare una vita intera”. Lo sfogo è di Giulia, foggiana trapiantata a Londra, sorella di Carmela Morlino, 35enne uccisa esattamente 10 anni fa, per mano dell’ex marito Marco Quarta. Un delitto... 🔗foggiatoday.it

Papa Francesco saluta Carmela dal Gemelli: la donna con le rose gialle - "Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così 'vista'. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose. Gli auguro di guarire subito e tornare come prima tra noi". A dirlo ai media vaticani, è la donna che ha ricevuto il saluto del Papa dal balconcino del Gemelli. Si tratta di una signora calabrese, Carmela, che in queste sei settimane ha sempre pregato per il pontefice partecipando anche ai tanti rosari in piazza San Pietro. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carmela Zuottolo e il magistrato Catello Maresca accendono i valori della legalità a San Marzano sul Sarno -; Caldoro: “E’ stato il Papa degli ultimi” - Salernonotizie.it; NOLANO. Fismic-Confsal, l'avellano Antonio Longobardi riconfermato segretario dell'area Benevento-Nola.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carmela Zuottolo lancia la volata a Forza Italia in Campania - "San Marzano sul Sarno resta al centro del mio impegno politico" San Marzano sul Sarno. Carmela Zuottolo, responsabile provinciale delle Libere attività e Professioni di Forza Italia a Salerno e ... 🔗msn.com

Sant’Arpino, “Lo Stato vince sempre”: Catello Maresca incontra gli studenti - Sant’Arpino (Caserta) – Gli alunni delle scuole di Sant’Arpino incontrano il magistrato Catello Maresca, figura di spicco nella lotta contro la criminalità organizzata. L’appuntamento ... 🔗pupia.tv

Recale, Catello Maresca dona dieci pc portatili agli studenti dopo il furto - RECALE. È stato di parola. Stamattina, il magistrato Catello Maresca è ritornato a Recale, nella scuola media Giovanni XXIII, e ha donato 10 pc portatili agli studenti. L’istituto è reduce ... 🔗msn.com