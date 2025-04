Thesocialpost.it - Chi sarà il prossimo Papa? Tra i favoriti una sorpresa, ma saranno decisive le congregazioni

L’attesa cresce febbrile per il Conclave che designerà il successore diFrancesco, e le previsioni dei bookmaker britannici aggiungono un tocco di curiosità a questa fase storica della Chiesa cattolica. Tra i nomi più quotati spicca, come prevedibile, il Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, considerato uno deiassoluti con una quota di 3,25 su William Hill. Parolin, noto per la sua lunga carriera diplomatica e per la capacità di mediare nei momenti di tensione, rappresenta una figura solida e tradizionale, capace di raccogliere il sostegno di molte anime del Collegio cardinalizio.Accanto a lui si collocano altri grandi protagonisti: il filippino Luis Antonio Tagle, stimato per il suo carisma e la vicinanza alle realtà più povere del pianeta, e l’italiano Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, apprezzato per il suo impegno sociale e la sua capacità di innovare nel solco della tradizione.