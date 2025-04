Terribile incidente motociclista invade la corsia opposta poi lo schianto Muore così

incidente sulla stataleUn grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16, sulla strada statale Feltrina, nei pressi di Montebelluna (Treviso). Thesocialpost.it - Terribile incidente: motociclista invade la corsia opposta, poi lo schianto. Muore così Leggi su Thesocialpost.it Ogni anno, gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità sulle strade italiane, soprattutto tra i motociclisti. Secondo i dati più recenti, la maggior parte degli incidenti gravi si verifica su strade extraurbane, dove velocità e condizioni del manto stradale possono giocare un ruolo determinante.L’importanza della prevenzione e della sicurezza stradale è un tema sempre più centrale. Le campagne di sensibilizzazione puntano a ridurre i rischi attraverso il rispetto dei limiti di velocità, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e la manutenzione regolare dei veicoli. Tuttavia, è evidente che c’è ancora molto da fare per garantire una maggiore protezione a chi viaggia su due ruote.L’sulla stataleUn gravesi è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16, sulla strada statale Feltrina, nei pressi di Montebelluna (Treviso).

Se ne parla anche su altri siti

Incidente terribile in via Bologna: motociclista gravissimo in ospedale - Terribile incidente nel tardo pomeriggio di ieri – venerdì 25 aprile 2025 – a Torino in via Bologna all’incrocio con via Pacini. Una motocicletta si è scontrata con un’automobile e la dinamica è ancora da accertare. I mezzi erano una Suzuki e una Seat Leon. Il motociclista, un italiano di 37 anni... 🔗torinotoday.it

Terribile incidente, Nora e Riccardo muoiono a 19 anni. L’orrore dopo la serata tra amici - Questa mattina, sabato 22 marzo, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cavernago. Due giovani di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sulla nuova bretella della strada provinciale 498. Riccardo si trovava sul sedile passeggero anteriore, mentre Nora, studentessa di infermieristica, era al volante dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, quando il veicolo si è schiantato frontalmente contro un camion intorno alle 5 del mattino. 🔗caffeinamagazine.it

Incidente mortale in galleria, lo schianto tra le auto è terribile. Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti - Uno scioccante incidente stradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lo schianto fatale è avvenuto all’interno di una galleria, mentre lui era alla guida della sua automobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai. Marco era in auto assieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. 🔗caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Motociclista 34enne muore sulla Feltrina: invade l'altra corsia, sbatte su un'auto e poi sul guardrail. Vani i; Terribile incidente nella notte: 18enne perde la vita dopo lo schianto contro un'auto; Moto travolte, arrestato automobilista: era ubriaco. Moglie e marito gravissimi; Incidente mortale in moto: chiusa la Via Appia all'altezza di Terracina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Motociclista 34enne muore sulla Feltrina: invade l'altra corsia, sbatte su un'auto e poi sul guardrail. Inutili i soccorsi - MONTEBELLUNA (TREVISO) - Terribile incidente oggi (26 aprile) poco dopo le 16 a Montebelluna lungo la Feltrina nei pressi del cavalcavia. A perdere la vita un motociclista 34enne di Povegliano ... 🔗ilgazzettino.it

Incidente terribile in via Bologna: motociclista gravissimo in ospedale - Il motociclista in serata è stato prima portato in sala operatoria per un intervento ortopedico e poi in rianimazione ... 🔗torinotoday.it

Terribile incidente a Boschetto di Chivasso: moto si schianta contro un muro, morto un uomo - Un italiano di 79 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 aprile 2025, in un incidente stradale avvenuto in via San Francesco, in frazione Boschetto di Chivasso, comune in cui risiedeva. Si è t ... 🔗torinotoday.it