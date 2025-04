Infortunio Vlahovic come procede il recupero del serbo Emergono novità importanti dalla Continassa il punto

Infortunio Vlahovic, come procede il recupero del serbo? Emergono novità importanti dalla Continassa: il punto sulle condizioni del centravantiQuest'oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa per ultimare la preparazione verso la sfida contro il Monza, gara in programma domani e valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.come raccolto da anche oggi Dusan Vlahovic ha svolto alcune terapie volte a recuperare la condizione migliore. Il serbo, che salta sicuramente il Monza come già noto, proverà a recuperare per la trasferta di Bologna.

Juventus, infortunio per Vlahovic: quando torna - (Adnkronos) – L'infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. Oggi, giovedì 24 aprile, il centravanti serbo si sottoporrà agli esami strumentali dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A e persa dai bianconeri 1-0. L'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato sostituito […] 🔗periodicodaily.com

Infortunio Kalulu, come procede il recupero del difensore e quando potrebbe rientrare: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Infortunio Kalulu, come procede il recupero e quando potrebbe rientrare: tutti gli aggiornamenti sul centrale della formazione bianconera L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a fare il punto su Kalulu, ormai fermo ai box da qualche partita. Gatti e Renato Veiga non lo stanno facendo rimpiangere, ma Thiago Motta non vede l’ora di poter contare nuovamente sull’ex Milan. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic, oggi gli esami dopo il problema alla coscia accusato in Parma Juve: le sue condizioni e cosa filtra verso il Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, oggi gli esami dopo il problema alla coscia: ecco come sta l’attaccante serbo. I dettagli Oltre al danno la beffa. Dopo una prestazione molto difficile nel primo tempo di Parma–Juve, Dusan Vlahovic ha accusato un problema alla coscia anteriore destra costringendo Tudor al cambio dopo 45?. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo sarà sottoposto agli esami oggi, giovedì 24 aprile, per capire l’entità del fastidio con la speranza di recuperarlo per il match contro il Monza. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic: gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Quando torna in campo e quali partite della Juventus salta il serbo - Infortunio Vlahovic: le novità sulle sue condizioni. Quando torna in campo e quali partite della Juventus salta l’attaccante Igor Tudor ha perso un altro pezzo in vista della partita di domani della J ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: cos'ha e tempi di recupero - L'indomani della trasferta di Parma è tempo per la Juve di resettare e pensare già alla prossima gara con il Monza. Il ko del Tardini, firmato Pellegrino, complica e non poco i piani per la corsa Cham ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: cos'ha e tempi di recupero - La Juve, con una nota diramata sul proprio sito, ha comunicato quali sono le condizioni del centravanti dopo l'infortunio rimediato al Tardini: " Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il J|me ... 🔗tuttosport.com