Papa Francesco il rito della tumulazione a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove è avvenuto il rito della tumulazione. Servizio di Rita Salerno.

Papa Francesco: l'omaggio dei fedeli alla salma da oggi fino alla mezzanotte di venerdì. Terminato il rito della traslazione - Il Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari . Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo e commosso... 🔗feedpress.me

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

Funerali Papa Francesco, iniziato il rito funebre - Il Pontefice compirà il suo ultimo "viaggio" terreno a bordo di una papamobile che aveva utilizzato in un viaggio in Oriente 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco sepolto a Santa Maria Maggiore, il rito della tumulazione e l'omaggio dei cardinali - Il feretro di Jorge Mario Bergoglio ora riposa nella Basilica sull'Esquilino. L'ultima celebrazione, in forma privata, presieduta dal Camerlengo Farrel: i sigilli apposti alla bara prima del seppellim ... 🔗msn.com

Il rito della tumulazione di Papa Francesco si è concluso alle 13.30: le immagini - ROMA – Alle 13 ha avuto inizio il rito della tumulazione del feretro del Romano Pontefice. Il rito si è svolto secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, presieduto dal Cardinale ... 🔗dire.it

L'ultimo saluto a Papa Francesco: la tumulazione tra la Madonna e San Francesco - Una lenta processione cantata ha accompagnato Papa Francesco nell'ultimo tratto del suo solenne rito funebre, tra le ampie navate della Basilica di Santa Maria Maggiore. Proprio lì, dove era solito pr ... 🔗msn.com