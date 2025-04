Papa Francesco i funerali raccontati dai media internazionali

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Napoli, proposta in Consiglio comunale per intitolare una piazza a Papa Francesco; Papa Francesco, i funerali raccontati dai media internazionali; L'addio al Papa raccontato dalle immagini: il faccia a faccia Trump-Zelensky, il vangelo sfogliato dal vento; Papa Francesco: fu la Madonna a dirmi “pensa alla tua sepoltura”. 🔗Ne parlano su altre fonti

I funerali di Papa Francesco: il video-racconto della cerimonia - (LaPresse) Circa 250mila persone sono accorse in piazza San Pietro per assistere ai funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso a 88 anni. Le esequie sono iniziate alle 10 in punto e sono st ... 🔗msn.com

I funerali di papa Francesco: il video racconto - Le decine di migliaia di fedeli che si riuniscono in Piazza San Pietro dalle prime luci dell'alba, l'arrivo dei grandi della Terra, l'incontro tra Trump e Zelensky, l'omelia del cardinale Re, il viagg ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, l'abbraccio di Roma al suo vescovo: il racconto della giornata - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco. Sabato mattina, in Piazza San Pietro, si sono tenuti i funerali del Pontefice argentino. Circa ... 🔗iltempo.it