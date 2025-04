Allenamento Juve tutte le novità dalla Continassa alla vigilia della sfida col Monza Il report dopo la seduta odierna

Allenamento Juve: tutte le novità dalla Continassa alla vigilia della sfida col Monza, match in programma domani. Il report dopo la seduta odierna

Nel pomeriggio di oggi la Juve si è ritrovata alla Continassa per ultimare la preparazione in vista della sfida in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium contro il Monza. Di seguito il report dopo l'ultima seduta.

Vigilia di Serie A in campo per la Juventus che nel pomeriggio di oggi – sabato 26 aprile 2025 – ha ultimato la preparazione in vista della sfida contro il Monza, in programma domani alle ore 18:00 all'Allianz Stadium e valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Quella odierna è stata una seduta di allenamento dedicata alla tattica e a diverse situazioni di gioco su palla inattiva. L'appuntamento, dunque, è per domani, per la penultima gara casalinga della stagione.

Probabili formazioni Juve Genoa: quale sarà il primo undici di Tudor? Dubbi e ballottaggi, tutte le idee dopo l’allenamento - di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Genoa: quale sarà il primo undici di Tudor? Ballottaggi e dubbi, ecco tutte le idee del tecnico croato C’è grande curiosità attorno alle probabili formazioni di Juve Genoa per capire quale sarà il primo undici di Igor Tudor nella sua avventura 3.0 a Torino. Il tecnico croato potrebbe subito affidarsi alla difesa a tre, formata da Kalulu, Gatti e Kelly, mentre a centrocampo potrebbe vedersi a sinistra Nico Gonzalez in ballottaggio con Weah e McKennie a destra. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: due rientri in gruppo, terapie per Yildiz. Tutte le novità dopo l’allenamento di oggi - di Marco BaridonInfortunati Juve: due rientri in gruppo, solo terapie per Yildiz. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa Juventus in campo questa mattina al JTC. Come appreso da Juventusnews24.com, ci sono due rientri in gruppo: Perin e Renato Veiga si sono allenati con il resto dei compagni. Terapie, invece, per Kenan Yildiz dopo il trauma contusivo di ieri. Koopmeiners, McKennie e Mbangula hanno proseguito con il lavoro differenziato. 🔗juventusnews24.com

Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina dei bianconeri: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime sul futuro Non è ancora del tutto tramontata in casa Juve l’opzione che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. L’allenatore in scadenza con l’Atalanta nel 2026 è pronto a lasciare Bergamo con un anno di anticipo. 🔗juventusnews24.com

