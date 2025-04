Papa Francesco Roma blindata Oltre 11 mila agenti per la sicurezza

Roma blindata. Oltre 11 mila uomini e donne impegnati nel garantire la sicurezza. Servizio di Beatrice Bossi Papa Francesco, Roma blindata. Oltre 11 mila agenti per la sicurezza TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, Roma blindata. Oltre 11 mila agenti per la sicurezza Leggi su Tv2000.it Una11uomini e donne impegnati nel garantire la. Servizio di Beatrice Bossi11per laTG2000.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cinquecento giovani pellegrini a Roma per le esequie di papa Francesco - È confermata la partecipazione di oltre 500 pellegrini adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al loro Giubileo a Roma, in programma il prossimo fine settimana, guidato dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli... 🔗perugiatoday.it

Papa Francesco al Gemelli di Roma: i motivi del ricovero e le sue condizioni - Il Papa, stamani, al termine delle udienze, "si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il Pontefice era apparso in tv con un videomessaggio qualche giorno fa nel corso della prima serata di Sanremo. Ha usato parole forti rivolegndo un appello importante per la pace nel mondo: "Ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti ... 🔗liberoquotidiano.it

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il percorso del corteo funebre per il Papa. Roma blindata: le misure di sicurezza; Roma blindata per i funerali del Papa: il piano di sicurezza, tiratori scelti e bazooka antidrone; Addio a Papa Francesco, Roma blindata per l’ultimo saluto: ecco il programma ufficiale e gli orari della cerimonia; Addio a Papa Francesco, Roma blindata: bazooka anti-drone in piazza San Pietro VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’addio a Papa Francesco in una Roma blindata, 250mila a San Pietro - Accanto ai grandi della Terra, il popolo che Francesco amava: gli ultimi, i dimenticati. Come il gruppo composto da poveri, migranti, transgender e detenuti ... 🔗msn.com

Roma blindata per i funerali di Papa Francesco, le misure di sicurezza scattate nella notte: cecchini e bazooka antidroni, di cosa si tratta - Oggi i funerali di Papa Francesco. Per questo sono scattate già nella notte le 'massime' misure di sicurezza per l'ultimo saluto: Roma si blinda con servizi che ... 🔗msn.com

Roma blindata per i funerali di Papa Francesco | Attesi 200mila fedeli, almeno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo - Tutto pronto per i funerali solenni del Papa Francesco alle 10. Piazza San Pietro, ma anche via della Conciliazione e le strade limitrofe si stanno già riempiendo di persone, fedeli e semplici cittadi ... 🔗msn.com