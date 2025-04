Ucraina altro che pace Putin si riprende il Kursk e minaccia Ora sconfiggiamo i neonazisti di Kiev

altro che pace. Mentre i grandi del mondo affollavano il sagrato di San Pietro per i funerali di Papa Francesco, e Donald Trump si sedeva a quattr'occhi con Volodymyr Zelensky per provare a smussare le distanze sul possibile accordo di cessate il fuoco, Vladimir Putin era impegnato in conciliaboli di tutt'altro genere. Nella mattinata di sabato il presidente russo ha infatti ricevuto un briefing speciale dal capo di stato maggiore del suo esercito Valery Gerasimov. Tema chiave dell'incontro (in video): la riconquista del Kursk e la strada verso la sconfitta del nemico. L'invasione Ucraina della regione di Kursk, lanciata con una mossa a sorpresa ad agosto 2024, è «completamente fallita», con la liberazione di tutto il territorio, ha annunciato tronfio Putin sulla base di quanto riportatogli dal capo delle forze armate.

