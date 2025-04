Azzannato e soccorso già stremato in strada la seconda vita di Spartaco ora urge una casa

Spartaco, un'anima coraggiosa che fu trovato in condizioni pietose nel comune di Eboli, dopo essere stato brutalmente aggredito da altri cani. Esanime e pelle e ossa, fu recuperato dall'Asl e subito affidato alle cure amorevoli dei volontari della.

