Macron escluso Trump lo caccia poco prima dell’incontro con Zelensky

Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, è già entrato nella storia. Tuttavia, un episodio imprevisto ha visto protagonista il presidente francese Emmanuel Macron, il cui comportamento è stato oggetto di critiche e ironie.Macron cerca spazio, ma viene respintoMentre Trump e Zelensky si dirigevano verso un colloquio privato, Macron ha cercato di inserirsi con discrezione, salutando Zelensky con una scusa formale. Tuttavia, il suo tentativo di prendere parte al dialogo bilaterale è stato interrotto in modo netto da Trump, che ha bloccato il presidente francese con un gesto della mano.Le immagini, ampiamente condivise, mostrano Macron insistere mentre gli inservienti del Vaticano sistemavano tre sedie nella sala. Thesocialpost.it - Macron escluso, Trump lo caccia poco prima dell’incontro con Zelensky Leggi su Thesocialpost.it L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e il presidente ucraino, Volodymyr, nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, è già entrato nella storia. Tuttavia, un episodio imprevisto ha visto protagonista il presidente francese Emmanuel, il cui comportamento è stato oggetto di critiche e ironie.cerca spazio, ma viene respintoMentresi dirigevano verso un colloquio privato,ha cercato di inserirsi con discrezione, salutandocon una scusa formale. Tuttavia, il suo tentativo di prendere parte al dialogo bilaterale è stato interrotto in modo netto da, che ha bloccato il presidente francese con un gesto della mano.Le immagini, ampiamente condivise, mostranoinsistere mentre gli inservienti del Vaticano sistemavano tre sedie nella sala.

