Juventus Monza Kolo Muani al posto di Vlahovic Probabili formazioni e orario tv

Torino, 26 aprile 2025 – In occasione della 34° giornata di Serie A, la Juventus ospita il Monza con l'obiettivo di riacciuffare il quarto posto e allungare la striscia vincente all'Allianz Stadium sotto la guida di Igor Tudor. Dopo Genoa e Lecce, un altro successo interno consegnerebbe al tecnico croato un piccolo record, in quanto diventerebbe il primo, dai tempi di Maurizio Sarri, a vincere le prime tre gare casalinghe da allenatore bianconero. Kenan Yildiz, talento classe 2005, è protagonista assoluto della nuova gestione: due gol su due allo Stadium con Tudor in panchina. I brianzoli, invece, stanno attraversando una fase opaca: otto gare su undici senza reti segnate. La difesa dei piemontesi dovrà evitare i cali sulle palle alte: 10 i gol di testa subiti, così male come solamente nel 2009/10.

Kolo Muani ‘sparito’: scappa via dalla Juventus - L’attaccante francese si è eclissato dopo la partenza col botto: 5 gol nelle prime tre giornate di Serie A. ‘Fattore’ Champions La Juve si è giocata anche Kolo Muani? Dopo una partenza sorprendente, con 5 gol realizzati nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese ha perso il tocco magico. Travolto forse anche lui da una squadra e un allenatore che fin qui hanno dimostrato di non essere all’altezza del blasone del club. 🔗sportface.it

Calciomercato.com – Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina - 2025-02-09 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina | Calciomercato.com Home Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche ... 🔗justcalcio.com

Di Gregorio mette guantoni e piede sui tre punti di Como. Decisivo come Kolo Muani nella vittoria della Juventus: quei numeri lo confermano - di Carlo PranzoniDi Gregorio decisivo nella vittoria 2-1 della Juventus a Como. I numeri della gara giocata al Sinigaglia dal portiere bianconero Non c’è solo la doppietta di Kolo Muani nel 2-1 della Juventus a Como, che ha portato i bianconeri ad ottenere due vittorie consecutive in campionato per la prima volta da novembre. Fondamentali anche le parate di Michele Di Gregorio, che in più di un’occasione con i suoi interventi ha salvato il risultato, consentendo a Madama di ottenere tre punti sporchi e fondamentali per la rincorsa ad un posto in Champions. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani titolare al posto dell'infortunato Vlahovic: il francese ha un grande obiettivo per Juve Monza. Ultimissime - Kolo Muani titolare in sostituzione dell'infortunato Vlahovic: l'attaccante francese ha un grande obiettivo per Juve Monza. Ultimissime Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Juve Monza, gli o ...

