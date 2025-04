Sul Conclave aleggia la profezia di Malachia il Papa italiano e Apocalisse

Papa Francesco riposa ormai nella semplice tomba di Santa Maria Maggiore che da domani potrà essere visitata dai fedeli, e l'attenzione del mondo cattolico passa al Conclave che eleggerà il nuovo capo della Chiesa cattolica. Sulla Cappella Sistina aleggia tuttavia la profezia di Malachia sull'ultimo Papa di Roma. Ebbene, l'Arcivescovo e Santo irlandese del XII secolo, da sempre venerato come veggente, come il famoso indovino francese del 1500 Nostradamus, ha previsto l'elezione di un Pontefice romano, che in particolare Malachia definisce "Petrus romanus" ma che però prevede sarà l'ultimo Papa. Non sfuggirà ai più che il favorito della vigilia a succedere a Bergoglio è proprio un Pietro, come il cardinale Parolin, anche se nel novero dei Papabili rientrano anche Peter Turkson, portpora del Ghana, e l'ungherese Peter Erdo. Iltempo.it - Sul Conclave aleggia la "profezia di Malachia": il Papa italiano e l'Apocalisse Leggi su Iltempo.it Francesco riposa ormai nella semplice tomba di Santa Maria Maggiore che da domani potrà essere visitata dai fedeli, e l'attenzione del mondo cattolico passa alche eleggerà il nuovo capo della Chiesa cattolica. Sulla Cappella Sistinatuttavia ladisull'ultimodi Roma. Ebbene, l'Arcivescovo e Santo irlandese del XII secolo, da sempre venerato come veggente, come il famoso indovino francese del 1500 Nostradamus, ha previsto l'elezione di un Pontefice romano, che in particolaredefinisce "Petrus romanus" ma che però prevede sarà l'ultimo. Non sfuggirà ai più che il favorito della vigilia a succedere a Bergoglio è proprio un Pietro, come il cardinale Parolin, anche se nel novero deibili rientrano anche Peter Turkson, portpora del Ghana, e l'ungherese Peter Erdo.

