Atp 1000 Madrid partenza ok per Berrettini battuto in rimonta Giron

Berrettini avanti nel Master 1000 di Madrid . Sul campo 4 della Caja Magica, il 29enne romano, n.31 del ranking e 30 del seeding, in campo dal secondo turno come tutte le 32 teste di serie, ha battuto in rimonta 6-7, 7-6, 6-1 lo statunitense Marcos Giron, n.45 Atp. Berrettini è riuscito a superare anche un problema fisico, sempre per dolori alla schiena, all'inizio del terzo set . Ha chiesto.

