Rossi irride il Milan e la Juve Per i noni e i quinti l’unico trofeo vero è se l’Inter non vince niente Ricordatevi che…

Il giornalista e tifoso dell'Inter, Gian Luca Rossi, sul suo canale YouTube (dal lago Sirio) ha fatto un video dove parla del difficile momento della squadra nerazzurra che tra domenica e mercoledì è attesa da due match molto importanti contro Roma e Barcellona. Rossi però ha voluto lanciare anche una frecciata ai cugini del Milan. L'articolo Rossi irride il Milan e la Juve: "Per i noni e i quinti l'unico trofeo vero è se l'Inter non vince niente. Ricordatevi che." proviene da Webmagazine24.

