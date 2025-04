Autobomba uccide generale russo arrestato agente dei servizi ucraini

servizi segreti russi (FSB) hanno annunciato l’arresto di Ignat Kuzin, cittadino ucraino sospettato di essere il responsabile dell’uccisione del tenente generale Yaroslav Moskalyk. Il generale è morto ieri a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una Volkswagen Golf a Balashikha, nella regione di Mosca. Secondo il comunicato ufficiale, Kuzin, nato nel 1983 e residente in Ucraina, avrebbe piazzato l’ordigno esplosivo e lavorerebbe per i servizi speciali ucraini.La dinamica dell’attaccoL’assassinio è avvenuto tramite un’Autobomba attivata a distanza, un metodo che negli ultimi tempi sta emergendo come un segno distintivo di operazioni mirate. Moskalyk, ex vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, era una figura di rilievo nella gerarchia militare russa. Thesocialpost.it - Autobomba uccide generale russo, arrestato agente dei servizi ucraini Leggi su Thesocialpost.it segreti russi (FSB) hanno annunciato l’arresto di Ignat Kuzin, cittadino ucraino sospettato di essere il responsabile dell’uccisione del tenenteYaroslav Moskalyk. Ilè morto ieri a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una Volkswagen Golf a Balashikha, nella regione di Mosca. Secondo il comunicato ufficiale, Kuzin, nato nel 1983 e residente in Ucraina, avrebbe piazzato l’ordigno esplosivo e lavorerebbe per ispeciali.La dinamica dell’attaccoL’assassinio è avvenuto tramite un’attivata a distanza, un metodo che negli ultimi tempi sta emergendo come un segno distintivo di operazioni mirate. Moskalyk, ex vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, era una figura di rilievo nella gerarchia militare russa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Autobomba a Mosca, ucciso un generale russo. Il Cremlino: «Terrorismo». L’inviato di Trump Witkoff a colloquio con Putin: «Pronti all’intesa» - Un generale dell’esercito russo, Yaroslav Moskalik, è morto oggi nei dintorni di Mosca dopo che la sua auto è saltata in aria. Secondo il Cremlino si tratta di un attentato terroristico. «La questione principale è come fermare la guerra nel cuore dell’Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 🔗open.online

Gaza, generale Tricarico: “Israele rispetta le vite umane, uccide terroristi”, Lasorella: "I morti sono soprattutto civili, danni collaterali delle bombe smisurati" - VIDEO - Tricarico: "Israele rispetta le vite umane nei bombardamenti, hanno ucciso un terrorista e una vita innocente"; Lasorella: " Serrato botta e risposta a Tagadà, in onda su La7, tra la giornalista Carmen Lasorella e il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, su 🔗ilgiornaleditalia.it

Mosca, esplode autobomba: ucciso il generale russo Yaroslav Moskalik. Il Cremlino accusa Kiev - Il generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, nella regione di Mosca. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021, è rimasto vittima della deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. E’ il secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze... 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Russia: generale ucciso in esplosione autobomba vicino Mosca; Autobomba, ucciso un generale russo. Il Cremlino: Opera degli 007 ucraini; È stato ucciso un altro generale russo in un attacco esplosivo a Mosca; Russia, generale ucciso da un’autobomba alle porte di Mosca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Autobomba uccide il generale russo Moskalik, da Mosca sospetti su Kiev - Il generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, nella regione di Mosca. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del comando ... 🔗secondopianonews.it

Autobomba vicino Mosca: chi era il generale Yaroslav Moskalik, ucciso nell’attentato - Un generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, cittadina alle porte di Mosca. Gli ultimi aggiornamenti. 🔗notizie.it

Autobomba uccide il generale russo Yaroslav Moskalik, vicino a Mosca - Un’autobomba è esplosa a Balashikha, cittadina a pochi chilometri da Mosca , uccidendo il tenente generale Yaroslav Moskalik, vice capo della direzione operativa dello Stato maggiore delle forze armat ... 🔗informazione.it