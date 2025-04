Le ragazze del Ecosantagata promosse in serie D

dell'Ecosantagata Civita Castellana promossa in serie D. Per quella maschile, invece, sconfitta al tie-break nella terzultima giornata del campionato di serie B.MaschileLa prima squadra maschile è impegnata di venerdì sera a Sora, sul campo della Globo.

