Il gioco delle sedie cos’è successo tra Macron Trump e Zelensky

Zelensky e Donald Trump durante i funerali di Papa Francesco, celebrati nella Basilica di San Pietro. Tra i momenti più emblematici della giornata, l’incontro tra i due leader si è svolto sotto le volte della basilica, a pochi passi dalla bara del pontefice, noto per il suo incessante impegno per la pace.Il dettaglio delle tre sedieLe immagini mostrano inizialmente la disposizione di tre sedie sul luogo dell’incontro, mentre Emmanuel Macron, presidente della Francia, si avvicina per salutare Zelensky e Trump. Tuttavia, poco dopo, l’inquadratura si restringe su Zelensky e Trump, lasciando fuori campo la figura di Macron e rivelando che, alla fine, le sedie rimaste operative per il colloquio erano solo due. Thesocialpost.it - Il gioco delle sedie: cos’è successo tra Macron, Trump e Zelensky Leggi su Thesocialpost.it Un video diffuso dall’ufficio della presidenza dell’Ucraina apre interrogativi sulla scena che ha preceduto il colloquio tra Volodymyre Donalddurante i funerali di Papa Francesco, celebrati nella Basilica di San Pietro. Tra i momenti più emblematici della giornata, l’incontro tra i due leader si è svolto sotto le volte della basilica, a pochi passi dalla bara del pontefice, noto per il suo incessante impegno per la pace.Il dettagliotreLe immagini mostrano inizialmente la disposizione di tresul luogo dell’incontro, mentre Emmanuel, presidente della Francia, si avvicina per salutare. Tuttavia, poco dopo, l’inquadratura si restringe su, lasciando fuori campo la figura die rivelando che, alla fine, lerimaste operative per il colloquio erano solo due.

