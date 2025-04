Guerre amp Pace FilmFest 2025 aperto il bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace

bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & pace FilmFest, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.XXIII edizione del Guerre & pace FilmFest 2025 a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025Torna a Nettuno, in provincia di Roma, il Guerre & pace FilmFest, giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione, in programma dal 21 al 27 luglio 2025. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, come da tradizione per questo evento ormai consolidato che rappresenta una delle poche rassegne cinematografiche italiane interamente dedicate ai temi della guerra e della pace.Organizzato dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, il festival si distingue per un programma ricco di proiezioni di lungometraggi, documentari, cortometraggi e presentazioni di libri, quest’ultime realizzate in collaborazione con alcune delle principali case editrici nazionali. Spettacolo.periodicodaily.com - Guerre & Pace FilmFest 2025: aperto il bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Al via la quinta edizione delgratuito persulindetto dal, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio– a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.XXIII edizione dela Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglioTorna a Nettuno, in provincia di Roma, il, giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione, in programma dal 21 al 27 luglio. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, come da tradizione per questo evento ormai consolidato che rappresenta una delle poche rassegne cinematografiche italiane interamente dedicate ai temi.Organizzato dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, il festival si distingue per un programma ricco di proiezioni di lungometraggi, documentari,e presentazioni di libri, quest’ultime realizzate in collaborazione con alcune delle principali case editrici nazionali.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via il bando gratuito per cortometraggi del Guerre&Pace Filmfest 2025 - Guerre&Pace Filmfest 2025 XXIII edizione Nettuno (Roma), 21/27 luglio 2025 Al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Iscrizione entro il 3 giugno 2025 Al via la quinta edizione del bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 🔗romadailynews.it

“La Pace in Ucraina non arriverà con la corsa al riarmo”. Sabato M5S & Co in piazza contro il piano RearmUE - Il Movimento 5 Stelle scende in piazza a Roma sabato prossimo per dire un netto “No al riarmo” e protestare contro il piano “Rearm EU” proposto dalla Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, giudicato inadatto per portare la Pace in Ucraina. Una manifestazione organizzata dai pentastellati, ma aperta a tutta la società civile e a tutte le forze politiche, che si preannuncia partecipata, con partenza alle 14 e comizio finale intorno alle 16 nei pressi del Colosseo. 🔗lanotiziagiornale.it

“Massimizzare l’efficienza bellica nei periodi di pace per preparare inevitabili guerre”: così il Manifesto di Ventotene parla dell’Ue di oggi - A Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia il Manifesto di Ventotene non piace. Dice, la presidente del Consiglio, perché teorizza una rivoluzione “socialista” per l’Europa che uscirà in macerie dalla seconda guerra mondiale. Ma, a parte l’estrema semplificazione a fini politici di un testo estremamente complesso, forse non è solo per questo. Il documento, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi mentre erano al confino sull’isola tirrenica, traccia un impietoso identikit del regime fascista di cui FdI e la fiamma che arde nel suo simbolo sono i dichiarati eredi politici, descrivendo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria; AL VIA IL BANDO GRATUITO PER CORTOMETRAGGI DEL GUERRE&PACE FILM FEST 2025 - A NETTUNO 21/27 LUGLIO 2025; Montopoli, il primo festival dedicato alla pace si fonde con il programma dell’80esimo della Liberazione; Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria - (ANSA) - MILANO, 16 APR - E' guerre e pace il tema della cinquantunesima edizione del festival della Valle d'Itria in programma dal 18 luglio al 3 agosto a Martina Franca, in provincia di Taranto, la ... 🔗spettacoli.tiscali.it

Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria - Non a caso si intitola “Guerra e pace” l’edizione numero 51 del festival della Valle D’Itria. L’inaugurazione, il 18 luglio a Martina Franca, con “Tancredi” di Gioacchino Rossini. 🔗rainews.it

Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria - E' guerre e pace il tema della cinquantunesima edizione del festival della Valle d'Itria in programma dal 18 luglio al 3 agosto a Martina Franca, in provincia di Taranto, la prima di cui è ... 🔗ansa.it