Zelensky sul colloquio con Meloni Apprezzo la sua posizione chiara…

Zelensky e Trump. Meloni ha invece pranzato con Javier Milei, presidente argentino, e ha avuto un breve colloquio con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der LeyenL'articolo Zelensky sul colloquio con Meloni: “Apprezzo la sua posizione chiara.” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Zelensky sul colloquio con Meloni: “Apprezzo la sua posizione chiara…” Leggi su Ildifforme.it Il vertice si è svolto a seguito dei funerali di Papa Francesco e dell'incontro trae Trump.ha invece pranzato con Javier Milei, presidente argentino, e ha avuto un brevecon la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der LeyenL'articolosulcon: “la suachiara.” proviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Meloni: “Zelensky dispiaciuto per colloquio Trump. Andrò alla Casa Bianca” - (Adnkronos) – Una divisione dell'Occidente nuocerebbe a tutti. Quanto a Zelensky è dispiaciuto per il colloquio con Trump, "lo siamo tutti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con la stampa davanti alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra dopo il summit dei leader sull'Ucraina. "Sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto" nello Studio Ovale, […] 🔗periodicodaily.com

Zelensky: colloquio con Meloni, grazie Italia per sostegno Ucraina - Roma, 14 feb. (askanews) – “Ho avuto una telefonata con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo ampio sostegno all’Ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’ho informata dei miei recenti contatti con l’amministrazione statunitense, tra cui l’incontro con il vice presidente JD Vance e la telefonata con il presidente Trump”, ha aggiunto Zelensky, “Abbiamo discusso del coordinamento con i partner sulle garanzie di sicurezza efficaci per l’Ucraina e dei possibili quadri per assicurare la sicurezza a lungo ... 🔗ildenaro.it

Ucraina, Meloni: “Zelensky dispiaciuto per colloquio Trump. Andrò alla Casa Bianca” - (Adnkronos) – Una divisione dell'Occidente nuocerebbe a tutti. Quanto a Zelensky è dispiaciuto per il colloquio con Trump, "lo siamo tutti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con la stampa davanti alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra dopo il summit dei leader sull'Ucraina. "Sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto" nello Studio Ovale, […] L'articolo Ucraina, Meloni: “Zelensky dispiaciuto per colloquio Trump. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni: 'L'incontro Trump-Zelensky è un evento enorme'; Zelensky Apprezzo posizione chiara e di principio di Giorgia Meloni; Guerra Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fermare guerra. Mosca: pronti a colloqui LIVE; Trump: temo che Putin non voglia fermare la guerra. Mosca: liberata la regione di Kursk - Zelensky: “Cruciale che nuovo pacchetto di sanzioni Ue colpisca i settori chiave russi”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky “Apprezzo posizione chiara e di principio di Giorgia Meloni” - ROMA (ITALPRESS) – “ Oggi a Roma ho incontrato il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni. Abbiamo discusso dell’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e degli sfo ... 🔗msn.com

Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all’incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco - Tra gli incontri di oggi, in occasione dei funerali del Papa, c'è stato anche quello a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni ... 🔗fanpage.it

Meloni: 'L'incontro Trump-Zelensky è un evento enorme' - Soddisfazione di Palazzo Chigi, facilitato il dialogo. Ora tocca a Mosca. Il presidente ucraino: 'Dalla premier una posizione chiara, lo apprezzo' (ANSA) ... 🔗ansa.it