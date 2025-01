Sport.quotidiano.net - Riflettori sullo stop ai tifosi di Rimini. Incontro chiesto dalla società: fumata scura

"Porte aperte airiminesi al derby di domenica? È molto difficile. Le percentuali sono molto basse, ma non escluderei qualche novità": sono pessimistiche ma realistiche, le parole di Riccardo Pinza e Giuseppe Fabbri, due dei soci della Fondazione Pallacanestro 2.015 (il terzo presente era Stefano Raffoni) che ieri hanno incontrato il prefetto Rinaldo Argentieri e il questore Claudio Mastromattei. Argomento sul tavolo il divieto di trasferta airiminesi al derby di domenica al Palafiera. Dopo un faccia a faccia di un’ora e mezza Pinza ha detto: "È stato unmolto costruttivo con due persone di valore che hanno capito le esigenze di una piazza e di una città come la nostra. Comeabbiamo espresso forte disappunto per la decisione presa. Non so se possa servire per far cambiare la situazione in vista di domenica, ma spero che quanto emerso possa servire per ripristinare almeno in futuro le condizioni che tutti noi vorremmo all’interno di un palazzetto: un impianto pieno, cori e sfottò da ambo le parti".