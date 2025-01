Iodonna.it - Quattro anni d'amore, due film insieme e un affetto durato fino alla morte del regista. Ma fu una storia turbolenta

d’, due(Velluto blu e Cuore selvaggio) e un servizio fotografico a due firmatoe Leibovitz rimasto negli annali della fotografia. Questa in sintesi lad’fra David Lynch – scomparso ieri a 78– e Isabella Rosselllini, una delle coppie più glamour degli80 che, anche dopo la separazione, non ha mai smesso di volersi bene. “Velluto blu”, “Twin Peaks”, “Mulholland Drive”: l’universo di David Lynch tra sogni e incubi X Leggi anche › Addio a David Lynch: tutte le eroine indimenticabili del suo cinema David Lynch e la suad’con Isabella RosselliniÈ il 1986, David Lynch è alle prese con i casting del suo nuovoVelluto blu, quando in un ristorante avviene l’incontro con Isabella.