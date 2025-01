Scuolalink.it - Modello NASpICOM: guida completa per dichiarare il reddito presunto e mantenere l’indennità NASpI

Ilè uno strumento essenziale fornito dall’INPS per i percettori di. Attraverso questo modulo, è possibile comunicare eventuali variazioni diche potrebbero influire sull’importo deldi disoccupazione. La comunicazione delrisulta particolarmente rilevante per chi svolge attività lavorative autonome, parasubordinate o subordinate occasionali. Grazie al, l’INPS può applicare correttamente eventuali riduzioni, garantendo un calcolo trasparente e preciso dell’importo spettante. Quando compilare ilLa compilazione delrichiede attenzione alle scadenze fissate dall’INPS. Ogni anno, i percettori didevono inviare il modulo entro il 31 gennaio, soprattutto se hanno previsto per l’anno precedente undiverso da zero.