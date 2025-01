Inter-news.it - La probabile formazione dell’Empoli: contro l’Inter un rientro – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’Empoli è avversario deldomenica sera nella ventunesima giornata di campionato. D’Aversa rilancia un titolare. La.NUOVO OSTACOLO – Dopo aver affrontato il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata, domenica ci sarà l’ostacolo Empoli per. La squadra di Roberto D’Aversa, rivelazione del girone di andata con 20 punti messi in cascina, arriverà a San Siro reduce dalla sconfitta casalingail Lecce. In casa Empoli, D’Aversa dovrà fare a meno di Tino Anjorin che si è infortunato, ma può contare sultra i pali del portiere titolare Vasquez.i salentini, D’Aversa aveva preferito Seghetti per scelta tecnica, in quanto Vasquez non si era allenato con la giusta testa in settimana. Tra i giocatori da tenere d’occhio e pericolosi ovviamente c’è quel Sebastiano Esposito, ragazzo di proprietà del, che in estate è stato girato in prestito in Toscana.