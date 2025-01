Inter-news.it - Inter-Sassuolo Women 1-1, le pagelle: Baldi ingenua, Polli la solita!

Leggi su Inter-news.it

L’va in vantaggio sul, che poi riesce ad accorciare e pareggiare il match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Ledi, terminata 1-1.si rivelainvece è la5: Piovani sceglie di dargli spazio in Coppa Italia. La sua prestazione resta sulla sufficienza, fino al gol di Clelland. L’uscitae imperfetta costa il pareggio finale alle nerazzurre.: ledella difesaBARTOLI 5,5: Il finale di gara abbassa la media della prestazione. Va in affanno sull’azione del gol di Clelland, ma dimostra precisione per quasi tutti i 90?.MILINKOVIC 6: Propositiva in fase di costruzione e preziosa in una serie di chiusure. Nel secondo tempo le neroverdi le danno un po’ di problemi.