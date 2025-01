Ilfattoquotidiano.it - Inizia l’era Trump e il Washington Post di Bezos si adegua. Addio al vecchio slogan in difesa della democrazia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Democracy Dies in Darkness”, nell’ombra lamuore, è uno dei più celebri motti del giornalismo internazionale e statunitense in particolare. Dal 2017 è lodel, storico quotidiano americano, artefice di innumerevoli inchieste che sono valse alla testata 76 premi Pulitzer. La più nota quella condotta nel 1972 dai due giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein che, portarono alle dimissioni del presidente Richard Nixon. Ora però loverrà sostituito da uno nuovo, dal vago sapore di televendita: “Riveting Storytelling for All of America”, ovvero una narrazione avvincente per tutta l’America. Del resto, dal 2013, il quotidiano appartiene al fondatore di Amazon Jeff, che di vendite indubbiamente se ne intende. Il cambiamento del testo che sintetizza lo spiritotestata, sarà operativo subito dopo l’insediamento alla Casa Bianca di Donald