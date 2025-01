Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Catanzaro-Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 17 gennaio 2025 - Ci sono tanti buoniper seguire una squadra che continua il proprio ruolino di marcia tra le prime del campionato. Vediamo perché seguire a tutti i costi. UN'ALTRA OCCASIONE - Dopo la vittoria contro la Carrarese i nerazzurri si ritrovano contro ilper una partita speciale. Fino adesso lo spogliatoio è stato tranquillo con solo l'infortunio di Vignato e l'affaticamento di Calabresi. Ilquindi può dormire sonni tranquilli e continuare con la formazione tipo schierata nell'ultimo mese e mezzo, con la prospettiva di poter inserire qualcuno dei nuovi arrivati. I NUOVI ACQUISTI - C'è infatti grande attesa sia per Henrik Meister, il primo nuovo acquisto del calciomercato di gennaio, sia per Markus Solbakken, ormai verso l'approdo in nerazzurro, visto che l'affare è già in dirittura d'arrivo.