Romadailynews.it - Cina: oltre 1.000 aziende nazionali registrate a CES 2025 di Las Vegas

Un robot Ai Me dell’azienda cinese TCL viene esposto durante il Consumer Electronics Show (CES)a Las, negli Stati Uniti, il 7 gennaio. L’evento annuale, in corso da martedi’ fino a oggi, ha attirato piu’ di 4.500 espositori provenienti da160 Paesi e regioni, tra cui circa 1.400 startup, secondo la U.S. Consumer Technology Association (CTA), organizzatrice del CES. Piu’ di 1.000cinesi si sonoper partecipare al CES, tra cui marchi leader a livello mondiale e startup. Dei visitatori osservano un cane robot nell’area espositiva dell’azienda cinese Unitree durante il Consumer Electronics Show (CES)a Las, negli Stati Uniti, l’8 gennaio.L’evento annuale, in corso da martedi’ fino a oggi, ha attirato piu’ di 4.500 espositori provenienti da160 Paesi e regioni, tra cui circa 1.