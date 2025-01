Amorim è sollevato di superare i Saints ma esorta i giocatori del Manchester United a migliorare

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 01:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’allenatore delRubenera felice di vedere la sua squadra rimontare per battere il Southampton all’Old Trafford.Un autogol di Manuel Ugarte ha visto i padroni di casa restare in svantaggio fino agli ultimi 10 minuti, prima che la magia di Amad Diallo salvasse i Red Devils.Il 22enne ha segnato una tripletta in 10 minuti, completando la rimonta e portando la squadra al 12° posto nella classifica della Premier League.E anche seerae soddisfatto del risultato, non ha potuto fare a meno di attenuare la grinta dei suoidurante tutta la partita.Ha detto: “Alla fine va bene. Una partita molto difficile, una partita a due tempi. Hanno fatto un ottimo lavoro a Southampton.