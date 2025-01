Ilfattoquotidiano.it - Alaa El-Fattah detenuto in Egitto da più di 5 anni, la madre dell’attivista: “Ogni giorno a Downing Street finché Starmer non lo farà liberare”

Per Cecilia Sala l’incubo del carcere iraniano è durato 21 giorni, inperElsono passati oltre 5e la sua liberazione è ancora solo una speranza per coloro che lo sostengono, amici e famigliari, a partire dallaLaila Soueif che a 68e’ ormai in sciopero della fame dal 30 Settembre, la data in cui l’attivista dalla doppia cittadinanza britco-egiziana sarebbe dovuto uscire di prigione dopo aver scontato la condanna a 5di detenzione infertagli dalle autorità del Cairo. Laila ha già perso 23 kg mala sua salute non cederà o il figlio sarà finalmente liberato continuerà la sua protesta.El, prigioniero politico che dasi oppone ai regimi dittatoriali egiziani, resta in carcere ad oltranza, tra il fallimento della diplomazia britca e dei governi conservatori che hanno preceduto l’arrivo di Keiral governo.