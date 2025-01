Lopinionista.it - “Running”, il nuovo singolo dei Noble Sin già lanciati sul mercato discografico tedesco

foto di Giulia CantelmoROMA – E’ on line il video di “”, ildeiSin giàsul, il brano già in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali (One Publishing e Music/Medialuchs Musikverlag). “” nasce come un inno a tutte le donne che hanno il coraggio di rompere i limiti e gli stereotipi a cui sono costrette dalla società nei secoli. È per le donne che prendono nelle loro mani la loro indipendenza e la loro vita, nonostante quello che dicono gli altri, le donne che non hanno paura delle sfide. “” significa correre e vuole ricordare quello che tante donne fanno ogni giorno: portare scarpe con tacchi alti, correndo fisicamente e metaforicamente, non importa se fa male o no, ma continuando a correre verso il loro obiettivo.