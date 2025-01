Lanazione.it - Omicidio di Artan, nuove verità. Ucciso con una fucilata alla nuca

Lucca, 16 gennaio 2024 – Una nuova, sconcertate rivelazione sull’di’Tony’ Kaja, il 52enne imprenditore assassinato lo scorso 7 gennaio all’interno del piazzale della Smurfit Kappa di Lunata. Nella giornata di ieri è stata svolta l’autopsia sul corpo della vittima dal medico legale Ilaria Marradi, dopo che nei giorni scorsi era stato svolto un esame radiologico che aveva confermato come all’interno del cranio vi fosse ancora il proiettile mortale, presumibilmente di piccolo calibro. Ma, purtroppo, la realtà è ben diversa e molto più sconvolgente. Non si tratta, infatti di un colpo di pistola ad averTony, ma si tratta di un colpo di arma che spara pallettoni, di quelli per capirci usati per la caccia al cinghiale. Non è stato trovato un proiettile, ma vari frammenti dei pallini che si trovano all’interno del colpo.