NBA i risultati della notte 16 gennaio | Brunson trascina i Knicks colpo Raptors sui Celtics Clippers +59 sui Nets!

Sono undici le partite disputate nellaNBA, in un susseguirsi di ciò che passa dalle emozioni alle grandi prestazioni a incontri che, al contrario, hanno un senso unico particolarmente evidente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte queste sfaccettature a stelle e strisce (e non solo).I New York(27-15) passano sul parquet dei Philadelphia 76ers (15-24) dopo un supplementare: 119-125 il punteggio con grandi protagonisti Jalen(38 punti), Mikal Bridges (17) e un Josh Hart da tripla doppia con 10 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Per i 76ers 33 di Tyrese Maxey e 26 di Paul George.dei Toronto(10-31), che sconfiggono i Boston(28-12) per 110-97ti da RJ Barrett, autore di 22 punti, e da una bella prova del quintetto base. Per i20 dalla panchina di Payton Pritchard e 18 di Kristaps Porzingis.