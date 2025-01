Lapresse.it - Morte David Lynch, le reazioni di registi e attori

Il regista visionarioè morto all’età di 78 anni. Tante lealla sua scomparsa.Steven Soderbergh, regista, in un’intervista con l’Associated Press, ha dichiarato: “È uno di queiinfluenti ma impossibili da imitare. Alcuni ci provavano, ma lui aveva un algoritmo unico che funzionava solo per lui, e tentare di replicarlo era rischioso. Per quanto non lineari e illogici potessero sembrare i suoi lavori, erano chiaramente altamente organizzati nella sua mente.”Billy Corgan, frontman degli Smashing Pumpkins, su Instagram, ha commentato: “Sono davvero rattristato dalla notizia delladi. Lavorare con lui era come vivere un sogno uscito da uno dei suoi film, e custodisco i momenti in cui ho potuto parlare con lui e ascoltare la sua visione per un film.