M – Il Figlio del Secolo: da domani su Sky e NOW il terzo e quarto episodio

Da, 17 gennaio, saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW ildi M – Ildel, la serie Sky Original diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. Interpretata da Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, la serie continua a raccontare la nascita del fascismo in un’Italia segnata da disordini e violenza.Un successo di pubblico e criticaI primi due episodi della serie, che hanno ripercorso i primi anni del fascismo dalla fondazione dei Fasci di Combattimento nel 1919 fino all’ingresso in Parlamento, hanno superato il milione di spettatori medi, con oltre 2 milioni di contatti per il primo. M – Ildelsi posiziona così nella top 3 dei migliori debutti Sky Original dal 2021.